Giù il sipario: “Finita l’avventura di Allegri alla Juve”

Sono giorni di riflessione in casa Juventus mentre si guarda costantemente alle mosse da effettuare in chiave mercato.

Questa stagione non si è conclusa certo nel migliore dei modi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che ha chiuso solamente al settimo posto della graduatoria e dunque in futuro potrà partecipare alla Conference League, senz’altro il meno ambito dei tornei europei.

Nel corso dell’estate è però lecito attendersi diversi cambiamenti nell’organico bianconero. Già a partire dalla fine di giugno ci saranno le partenze di quei calciatori a cui scadendo il contratto. Non è affatto da escludere che la Juventus possa privarsi anche di qualche altro suo big qualora alla società pervenissero delle offerte alle quali sarebbe impossibile dire di no. Pur senza avere a disposizione i soldi derivanti dalla partecipazione alla Champions League la società dovrà occuparsi del profondo ringiovanimento della rosa, con rinforzi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero.

Juventus, Criscitiello: “Con Allegri è finita”

La prima decisione importante che la società dovrà prendere però è legata all’allenatore. Perché le quotazioni di Allegri sono in ribasso e una sua sostituzione in panchina, specie dopo il match con l’Udinese, pare essere sempre più probabile. Lo confermano anche i rumors dell’ultimo periodo legati ai nomi dei suoi possibili successori.

🚨👀🗣 L'intenzione di Massimiliano Allegri è quella di farsi mandare via.

Allegri non vuole continuare, sa bene che la sua storia con la Vecchia Signora È FINITA. [@MCriscitiello – @tvdellosport] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 5, 2023

Che i giorni del tecnico livornese al timone della Juve siano ormai rimasti pochi ne è convinto anche il giornalista Michele Criscitiello, che ha “Sportitalia” ha detto: “L’intenzione di Massimiliano Allegri è quella di farsi mandare via.

Allegri non vuole continuare, sa bene che la sua storia con la Vecchia Signora è finita”. Prossimi giorni dunque che si preannunciano bollenti.