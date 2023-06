Doppietta sul tavolo: soffiano alla Juventus il “re” della difesa

Doppietta sul tavolo: due squadre sul difensore, da tempo un obiettivo dichiarato dei bianconeri. Ma non c’è alcuna proposta ufficiale.

La Champions League sfumata per motivi extracalcistici rischia di pesare come un macigno nelle dinamiche del prossimo calciomercato del club bianconero. Senza la coppa dalle grandi orecchie sarà più complicato attirare nomi di un certo peso, soprattutto nell’immediato. Potrebbe dunque essere una campagna acquisti in sordina quella della Juventus, che probabilmente si vedrà anche costretta a cedere uno dei suoi pezzi pregiati.

Si parla tanto di Dusan Vlahovic, il giocatore in questo momento più appetito della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centravanti serbo è reduce da un’annata tormentata: non completamente negativa, ma da uno come lui ci si aspettava qualcosa in più. Penalizzato dal gioco troppo conservativo del tecnico livornese, il nativo di Belgrado a Torino non ha più raggiunto le medie gol di Firenze, anche a causa di una fastidiosa pubalgia che l’ha condizionato durante tutta la prima parte della stagione. Vlahovic è finito nel mirino del Bayern Monaco, che a luglio potrebbe presentarsi con un’offerta importante.

Doppietta sul tavolo, Emery vuole Pau Torres

Una sua eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di fiondarsi su quel difensore che è da tempo sul taccuino sia del nuovo che del vecchio direttore sportivo.

Stiamo parlando del forte centrale del Villarreal Pau Torres, che ai bianconeri piace molto già dallo scorsa stagione, quando con il suo Sottomarino Giallo – ancora a guida Emery – diede un enorme dispiacere al popolo juventino contribuendo all’eliminazione dalla Champions League. Come riferisce il media iberico Cadena Ser, Pau Torres dovrà prendere una decisione al più presto. Restare al Villarreal ancora un altro anno – il suo contratto scadrà nel 2024 – oppure salutare già adesso. Su di lui ci sarebbe l’Aston Villa del suo ex tecnico Unai Emery, appena tornato in Europa, ma anche un’atro club non menzionato. La Juventus, in ogni caso, non avrebbe presentato proposte ufficiali.