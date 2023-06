La Juventus le prova tutte: offerta a cifre super per Rabiot

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: i bianconeri non mollano la presa su Rabiot e sono pronti a formalizzazione l’ultima offerta per il francese.

Importanti aggiornamenti in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i bianconeri proveranno a giocarsi tutte le proprie carte per convincere Adrien Rabiot a sposare nuovamente il progetto della “Vecchia Signora”.

Come evidenziato da Gianluca Di Marzio, infatti, la Juve ha in programma di sferrare un tentativo estremo per Rabiot, sottoponendo all’entourage del calciatore una nuova offerta di ingaggio. La proposta consisterebbe in un anno di contratto alle stesse cifre percepite fino a questo momento perché, sfruttando il Decreto Crescita, la Juventus si ritroverebbe a pagare al netto quello che il francese percepito negli ultimi anni. Nel caso in cui il tentativo della dirigenza della Juve dovesse andare a vuoto, la prima alternativa sarebbe Davide Frattesi, da tempo nei radar della Juve. Per mettere le mani sulla mezzala del Sassuolo, però, servirebbero almeno 35 milioni di euro. Situazione dunque in rapida evoluzione.