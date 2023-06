Allegri-Juventus, ripicche e ultimo smacco: “Costretti a liberarlo”

Ripicche di Massimiliano Allegri che tiene ‘in ostaggio’ la Juventus. La società è costretta a liberare il big

Il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino, ha parlato della situazione di Massimiliano Allegri, dando novità importanti in merito al suo futuro.

Il futuro di Federico Chiesa e quello di Igor Tudor sarebbero strettamente legati a quello dell’allenatore toscano. Di seguito le parole di Paolino in merito alla situazione. “Se la Juventus dovesse liberare Allegri, dovrebbe dargli l’annualità dei prossimi due anni subito in anticipo. Dal punto di vista gestionale, tecnico e valutativo, Allegri si appella al suo contratto. Ha esaudito ciò che gli è stato chiesto. Quella fatidica buonuscita in caso di mancato arrivo al quarto posto decade. Quindi, si può parlare di uno scacco matto di Allegri alla Juventus: la società in questo modo, è costretta a liberare Tudor“.

Il giornalista rivela anche che quella della Juve non sarebbe l’unica pista a disposizione dell’allenatore dell’Olympique Marsiglia: “Il croato si è liberato per la grande chiamata, che è l’unica che avrebbe accettato, ma non è l’unica che ha sul tavolo: si parla di Atalanta, ma un’attenzione particolare va posta più sulla Roma. La Juventus è costretta a liberare Tudor, perchè non ci sono le condizioni per liberarsi tecnicamente con una buonuscita di Allegri, in quanto rivendica il terzo posto e tutti i soldi che la Juventus gli dovrebbe in questa situazione“.

Juventus, arriva la conferma: “Costretta a liberare Tudor a causa di Allegri”. E su Chiesa…

Antonio Paolino ha perseguito il suo discorso sull’allenatore, soffermandosi anche sulla questione legata a Federico Chiesa.

“La scelta, che verrà effettuata in questa settimana, sarà di tipo tecnica. John Elkann potrebbe decidere di autorizzare la cessione di un giocatore importante. A quel punto, Tudor, a meno che non riceva pressioni per andare da qualche altra parte, tornerebbe in sella al comando dalla prossima stagione, liberando Allegri con un accordo simile o uguale al contratto attualmente in essere. In questo senso, la cessione che permetterebbe tale scenario sarebbe quella di Federico Chiesa“. Si tratterebbe di una cessione eclatante e inaspettata, considerando il ruolo centrale dell’ex Fiorentina nel progetto Juve. Il giornalista ha proseguito: “La cessione di Chiesa libererebbe il budget per pagare quello che si deve ad Allegri e che lui stesso pretende. Si ripartirebbe senza un esterno, ma è lui il nome più gettonato per una cessione, ancor più di Vlahovic“.