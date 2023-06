L’Arsenal lo soffia alla Juventus: colpo nel segno di Ronaldo

Cosa succederà in casa Juventus nelle prossime settimane è l’interrogativo che si stanno facendo milioni di tifosi bianconeri sparsi per il mondo.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha chiuso il campionato di serie A solamente al settimo posto, dicendo dunque addio all’accesso alla prossima edizione della Champions League. In Europa si giocherà in Conference League, torneo che senz’altro garantisce meno introiti dal punto di vista economico.

Pur senza poter contare su questo tesoretto, la società dovrà fare degli investimenti nel corso del prossimo calciomercato. Rinforzi che dovranno arrivare praticamente in tutte le zone del campo, considerando i giocatori che andranno via per fine contratto e quelli che potrebbero essere ceduti qualora arrivasse qualche altro club. Bussando alla porta con delle offerte convincenti. Sono già tanti nomi che stanno circolando come possibili acquisti di una Juventus che chiaramente vuole rimanere una squadra competitiva sotto tutti i punti di vista.

Juventus, Fresneda sempre più vicino all’Arsenal

La volontà di puntare sulla linea verde è chiara, ma per farlo bisogna saper pescare tra i giovani di maggiore talento che ci sono in giro per il mondo e attendere anche la loro crescita. Un nome caldo degli ultimi mesi è stato quello di Ivan Fresneda, laterale destro di appena 18 anni indicato come un vero e proprio fenomeno.

Il suo futuro però difficilmente sarà in casa bianconera. Questo almeno è quel che si ipotizza leggendo “The Sun”. Che sottolinea il grande interesse dell’Arsenal nei suoi confronti. Arteta lo segue da tempo e dopo la retrocessione del Valladolid, sua squadra d’appartenza, potrebbe affondare il colpo. Il prezzo è già stato fissato, si parte da almeno 35 milioni di sterline. E si dovrà trattare con Ronaldo, proprio il “fenomeno”: il brasiliano infatti è il presidente del Valladolid e sicuramente non farà sconti per il suo gioiello.