De Zerbi alla Juventus, bomba “Repubblica”: matrimonio ‘concordato’

Calciomercato Juventus, un nuovo nome potrebbe avere già attirato l’attenzione della dirigenza: tutti i dettagli.

Da ‘Repubblica’ si parla di un nuovo possibile nome per la panchina della Juventus. Un nome che in un certo senso sta trovando diverse conferme, vista l’ottima stagione appena disputata in Premier League con il Brighton.

Come scrivono dal quotidiano sportivo, il piano Juventus avrebbe già una piccola certezza, rilancio entro un anno. La garanzia, in questo momento, rimane però Allegri che, in attesa di De Zerbi o Thiago Motta, che sono i nomi forti in questo momento, potrebbe continuare per un’altra stagione.

De Zerbi per il dopo Allegri? Indiscrezione da ‘Repubblica’

Il tecnico del Brighton potrebbe essere il profilo ideale per il post Allegri. Così, infatti, da ‘Repubblica’ parlano della possibilità con il nuovo tecnico che vedrebbero come nome ideale per la Juventus.

De Zerbi ha maturato grande esperienza internazionale alla guida del suo Brighton e potrebbe, dunque, essere il nome ideale al momento giusto. Non ci resta che attendere un possibile verdetto qualora questa notizia verrebbe definitivamente confermata. Certamente, adesso, la lista di nomi per i successori di Allegri si allunga notevolmente.