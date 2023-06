Rescinde con la Juventus, poker sul tavolo: tempesta giallorossa

Calciomercato Juventus, un poker sul tavolo e una rescissione che ormai sembra certa: tempesta giallorossa sui bianconeri. Ecco quello che potrebbe succedere

Sono ore calde quelle che si stanno vivendo dentro la Juventus. Non solo per la situazione che riguarda Massimiliano Allegri, ma anche per quanto vi abbiamo raccontato ieri con la questione Superlega. Di certo, la società piemontese, si sta muovendo su più fronti, con la voglia di chiudere le situazioni più spinose nel miglior tempo possibile.

E di situazioni spinose ce ne stanno anche dentro la rosa, visto che sono diversi gli elementi che probabilmente non rientrano più nei piani del club. Da Arthur, a Zakaria e passando per McKennie e finendo anche per Alex Sandro: quattro elementi che il club vorrebbe cedere in maniera definitiva anche sapendo che non sarà facile, per niente. Un aiuto concreto però potrebbe arrivare presto, almeno secondo quelle che sono state le informazioni che ha riportato Gianluca Di Marzio e che riguardano appunto i giocatori in questione.

Calciomercato Juventus, il Galatasaray fa la spesa a Torino

Il Galatasaray vuole fare la spesa a Torino ha detto il giornalista di Sky: i turchi vogliono Alex Sandro (la Juve sta trattando la rescissione del contratto in scadenza tra un anno) e uno tra quelli che vi abbiamo citato prima.

Tutti rientreranno a Torino per la fine dei vari prestiti in Premier League che non hanno sicuramente reso come aspettative e speranze, visto che nessuno verrà riscattato, e la società bianconera se li ritrova sul groppone con la voglia di cederli non solo per fare cassa ma anche per alleggerire il bilancio del club.