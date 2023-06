L’UEFA non perdona: “Stop al calciomercato della Juventus”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla Juventus e l’Inchiesta Prisma. Adesso c’è un altro problema per la società. Ecco la mossa della Uefa.

Ribaltone in casa Juventus. Non solo la penalità in campionato, che ha compromesso la qualificazione alla prossima Champions League, adesso anche la Uefa è pronta a punire i bianconeri. L’Inchiesta Prisma rischia di lasciare un profondo strascico: il massimo organismo del calcio europeo è pronto ad intervenire e a punire il club attraverso una sanzione davvero esemplare. Ecco l’annuncio che rischia di stravolgere i piani futuri della Vecchia Signora.

La stagione è appena terminata ma in casa Juve si pensa già al futuro. C’è da programmare la prossima annata che vedrà, salvo clamorosi colpi di scena, ancora Allegri in panchina. L’allenatore vuole restare in bianconero e non ha aperto alla rescissione consensuale. Intanto, in attesa di aggiornamenti riguardo il futuro tecnico, la società rischia una maxi sanzione da parte della Uefa a causa dell’Inchiesta plusvalenze. Dopo la penalizzazione in campionato di dieci punti, il massimo organismo del calcio europeo è pronto a punire il club.

Ultime notizie Juventus, punizione esemplare della Uefa contro le plusvalenze

Il passo indietro della società sul progetto Superlega, è un primo segnale di un riavvicinamento della nuova società con la Uefa. La Juventus, nel caso in cui avesse continuato a sostenere il piano di Barcellona e Real Madrid, rischia una maxi sanzione da parte del massimo organismo europeo. Come riportato dalla Spagna, la minaccia di Ceferin alla Juventus era quella di escluderla dalle Coppe per i prossimi cinque anni. Intanto, dopo il passo indietro del club, la Uefa potrebbe decidere di bloccare il mercato della Juve.

L’avvocato Leandro Cantamessa e L’Espresso si è così espresso in merito alla sanzione della Uefa che è pronta a punire la Juventus dopo l’Inchiesta Prisma. “La Federazione europea ha una libertà di giudizio e può decidere anche di bloccare il calciomercato della Juve. Dal punto di vista sportivo ritengo che il filone stipendi sia più grave. Comunque in modo autonomo la Uefa prenderà una decisione potendo decidere di escluderla anche dalle prossime competizioni europee. Non è chiaro se la Uefa giudicherà l’inchiesta della Figc oppure possa considerare nuovi elementi della fase istruttoria dell’Inchiesta Prisma”.