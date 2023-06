Scelta “politica”: firma al 100 per cento per la Juventus

Scelta “politica”, non è ancora detta l’ultima. Probabile che la Juventus tenti un assalto nelle prossime settimane.

Nel mondo del calcio, si sa, le frasi di circostanza abbondano. E quelle pronunciate oggi dal direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino hanno tutta l’aria di esserlo. Il dirigente bianconero, in carica soltanto da pochi mesi dopo il terremoto societario dello scorso novembre, a Sky Sport ha svelato alcune delle mosse future della Vecchia Signora.

La più importante riguarda la permanenza di Massimiliano Allegri. Che, stando alla parole di Scanavino, sarà l’allenatore della Juventus anche nella stagione 2023-24. Subito messe a tacere, dunque, le voci di addio che stavano circolando insistentemente in questi giorni. Riconferma che anche lo stesso tecnico livornese aveva messo in dubbio nell’ultima intervista a margine della gara di Udine, ultimo match di campionato di Danilo e compagni. “Non è mai stato in discussione”, ha tenuto a specificare Scanavino. Un segno evidente di come la società abbia sempre avuto fiducia in lui, nonostante si è appena conclusa la seconda stagione senza titoli di fila. Allegri ha ancora altri due anni di contratto e con ogni probabilità è stato (anche) questo a frenare i dirigenti. Senza dimenticare che la Juve ha sempre concesso numerose attenuanti all’allenatore toscano, in un’annata caratterizzata dai ben noti problemi extra-campo che, vuoi o non vuoi, hanno inciso sul rendimento.

Scelta “politica”, per Momblano la pista Giuntoli è ancora viva

Scanavino con i giornalisti ha parlato anche della figura del direttore sportivo. Per ora del mercato se ne occuperà il giovane dirigente Giovanni Manna, già organico alla società bianconera. Forte di un’importante gavetta nel campionato svizzero, il 35enne finora si è occupato della Next Gen. Niente Cristiano Giuntoli, dunque. Almeno per adesso.

Sì, perché per Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, il direttore sportivo azzurro è assolutamente “incedibile”. Nonostante manchi soltanto un anno alla scadenza del contratto. La Juventus però non ci rinuncerà a cuor leggero. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, Scanavino su Giuntoli – “ha un contratto con il Napoli e non sarebbe corretto nei confronti del Napoli di commentare ulteriormente”, queste le sue parole oggi – avrebbe dato una risposta politica.