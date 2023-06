Allegri confermato dalla Juve, esplode il caos: rivolta interna e comunicazione ufficiale

Allegri confermato dalla Juventus anche per la prossima stagione. Esplode il caos e arriva la comunicazione ufficiale

La Juventus ha deciso di confermare Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata dallo stesso direttore generale della Juve, Maurizio Scanavino che ha confermato la sua presenza ai microfoni di Sky Sport.

“Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c’è totale condivisione su tutti i piani della società, gli scenari futuri, l’organizzazione e il mercato. Abbiamo contatti quotidiani da sempre, non solo dopo Udine. Abbiamo attraversato insieme la bufera e il rapporto si è consolidato rapidamente. Non sono mancati i momenti di confronto anche accesi, ma sono stati costruttivi, con la volontà di fare il meglio per la squadra”. Parole chiare e decise, quelle di Scanavino che hanno destato parecchio clamore in tutto l’ambiente Juventus e che hanno portato a una vera e propria protesta da parte dei tifosi. Scanavino ha anche raffreddato la pista Giuntoli, sottolineando che ha ancora un contratto con il Napoli. Diversi tasselli che non stanno andando nel verso in cui ci si aspettava e che stanno portando a un caos generale nell’ambiente Juve.

Juventus, i tifosi contro la permanenza di Allegri: “Non rinnoviamo l’abbonamento”

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, gli Official Fan Club della Juventus avrebbero inviato diverse comunicazioni di protesta nei confronti della società, in merito alla decisione di confermare in panchina Massimiliano Allegri.

Una comunicazione ufficiale molto pesante nei confronti del club. I tifosi si sono espressi con un messaggio ben preciso che non lascia possibilità a equivoci: “Non rinnoviamo l’abbonamento“. Quella dei tifosi suona come un vero e proprio avvertimento nei confronti della società, in merito alla decisione di confermare Massimiliano Allegri, già beccato da parte dei tifosi bianconeri nel corso di questa stagione. La società dovrà prendere atto di questa situazione e cercare di muoversi di conseguenza.