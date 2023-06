Calciomercato Juventus, ingaggio ridotto e triplo sì: il dopo Vlahovic è clamoroso

Per il dopo Vlahovic si materializza in casa Juventus un clamoroso scenario: ingaggio ridotto e nuovo ritorno a Torino

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione dove l’obiettivo è quello di tornare ad essere competitiva almeno in Italia.

Il calciomercato bianconero dovrà partire il prima possibile e, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli che non si è ancora liberato dal contratto col Napoli, la Juventus affiderà il lavoro a Giovanni Manna. Quest’ultimo passerà dalla gestione della Next Gen a quella della prima squadra, dovendo prendere decisioni importanti in chiave mercato. Una di queste potrebbe riguardare il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, più di Federico Chiesa, è uno dei nomi al centro del mercato. Diversi club di Premier League hanno messo gli occhi su di lui nonostante la stagione non esattamente brillante. L’ex Fiorentina, però, in questi ultimi anni ha dimostrato di poter raggiungere un livello molto alto e squadre come Manchester United e Chelsea sono sulle sue tracce. Ma non solo, anche Bayern Monaco e Atletico Madrid tengono in considerazione l’idea. Per l’eventuale dopo Vlahovic potrebbe concretizzarsi un ritorno clamoroso in casa Juventus.

Juventus, si materializza il Morata 3.0: nuovo ritorno a Torino

Non è escluso l’ennesimo ritorno a Torino di Alvaro Morata. Si tratterebbe della terza avventura in bianconero per l’attaccante spagnolo che ha vissuto due fasi molto diverse alla Juventus.

Nella prima arrivava dal Real Madrid ancora molto giovane, nel lontano 2014. Nel primo biennio vince due scudetti e sfiora la vittoria della Champions League, arrivando in finale contro il Barcellona e trovando anche il gol dell’illusione bianconera. Dopo gli anni al Chelsea e all’Atletico Madrid, torna alla Juventus nel 2020, nell’anno della panchina di Andrea Pirlo che in passato era stato suo compagno. Dal 2021 torna Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo aveva valorizzato nel primo biennio alla Juve. La seconda esperienza di Morata in bianconera non si rivela positiva come la prima; Allegri spesso lo utilizza quasi da esterno e questo lo porta a perdere lucidità sotto porta e quindi a realizzare meno gol. Se pur per il tecnico toscano Morata sia un giocatore fondamentale nelle sue idee tattiche. Adesso, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sta prendendo sempre più forma il Morata 3.0. L’ex Real Madrid sarebbe disposto a ridursi addirittura l’ingaggio pur di tornare in Italia, a Torino, in quella che ormai è diventata la sua casa.