Il primo acquisto della Juve ha già un nome: offerta da 30 milioni

Calciomercato Juventus, il primo nome tra i nuovi acquisti c’è già: un obiettivo perseguito da tempo che finalmente potrà arrivare.

La Vecchia Signora è pronta a concedersi già un primo grande acquisto che sarà importante per la prossima stagione, si parla di una base di 30 milioni già offerti dai bianconeri.

La società bianconera sarebbe molto interessata al giocatore del Sassuolo, Frattesi, che da diverso tempo è nel mirino del club e che, finalmente, dalla prossima stagione, potrebbe prendere parte della ‘nuova’ rosa bianconera.

Colpo Frattesi: la Juventus lo vuole

Come si può leggere dall’indiscrezione proprio rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’, Davide Frattesi è un obiettivo concreto della Vecchia Signora. Il ragazzo è da diverso tempo nel mirino dei bianconeri e dalla prossima stagione potrebbe diventare parte integrante della rosa del nuovo allenatore che potrebbe essere di nuovo Massimiliano Allegri.

La Juventus, si legge proprio dal quotidiano sportivo, avrebbe già avanzata un’offerta di 30 milioni per il centrocampista italiano, ma il Sassuolo chiede 40 milioni. L’amministratore delegato neroverde, Carnevali, punterebbe all’asta, dopo aver incontrato Juve e Roma, presto incontrerà i dirigenti dell’Inter, visto che anche ai nerazzurri sembra interessare il profilo made in Italy. Staremo a vedere cosa succederà. Non ci resta che attendere un possibile verdetto in merito ma potrebbe essere il cosiddetto caso dell’estate, almeno per quanto concerne la mediana.