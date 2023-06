Ha incantato mezza Francia: acquisto UFFICIALE, è della Juventus

E’ arrivato il momento di pensare al futuro a 360 gradi per una Juventus che vuole sognare sempre più in grande.

Il campo ormai ha detto quel che doveva dire in questa stagione. Con la formazione di Allegri che ha chiuso al settimo posto qualificandosi per la prossima edizione della Conference League. Salta l’accesso alla Champions a causa della penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare indietro Chiesa e compagni.

Ora inizia però una fase molto importante per la Juventus. Pensare al futuro è necessario e anzi bisognerà stringere i tempi se si vorranno portare a Torino quei giocatori adatti alle ambizioni della squadra bianconera. Che nel corso dell’estate dovrà rinnovare il suo organico in tutti i reparti. Non bisogna però dimenticare che la dirigenza deve anche pensare a rinforzare le altre formazioni, per sviluppare al meglio tutti i progetti che sono ormai in piedi da anni.

Juventus Women, ufficiale la firma di Garbino

Non solo acquisti per la prima squadra, ma anche per la Juventus Women. Fresca vincitrice della Coppa Italia e vogliosa di tornare a lottare per lo scudetto dopo aver fallito questo obiettivo nel corso della stagione appena chiusa. E’ ufficiale infatti l’arrivo a Torino di Maelle Garbino.

“In questa stagione è stata la terza migliore marcatrice del massimo campionato francese e con il suo mancino ha incantato Bordeaux in questi anni. Ora Maëlle Garbino è pronta a vestire la maglia delle Juventus Women. Firma un contratto fino al 30 giugno 2025” si legge nella nota pubblicata sul sito internet ufficiale del club. Un altro colpo importante per far sì che la squadra possa essere sempre più forte.