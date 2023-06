Calciomercato Juventus, il caso è deflagrato: Chiesa ha detto basta

Calciomercato Juventus, esplode il caso Chiesa dentro i bianconeri: l’esterno d’attacco è diventato cedibile secondo il Corriere dello Sport

Federico Chiesa potrebbe diventare un caso dentro la Juventus. Almeno secondo quello che dice il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che in prima pagina apre il giornale con un titolo che lascia poco spazio ai commenti: “Mal di Fede”.

E ovviamente al centro di tutto questo c’è Federico, che non si sentirebbe più al centro del progetto bianconero per la prossima stagione. E il mancato feeling con Allegri potrebbe essere decisivo per il suo futuro. Chiesa a quanto pare è agitato, e si sentono forti in questo momento le sirene inglesi per un suo possibile passaggio proprio al di là della Manica.

Calciomercato Juventus, le inglesi su Chiesa

Liverpool – che si sapeva – Newcastle e Manchester United sarebbero alla finestra per l’attaccante della Juventus, che così potrebbe salutare come già hanno fatto Di Maria e Paredes.

Sarebbe una perdita importante per la Juve anche se c’è da dire che Chiesa ancora, soprattutto sotto il profilo mentale, non si è ripreso dal grave infortunio che lo ha colpito un anno e mezzo fa a Roma. E quest’anno ancora quello stop ha lasciato delle scorie che si sono tutte viste durante la stagione. Ma il caso, comunque, adesso, è davvero scoppiato.