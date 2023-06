Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Cuadrado: è già in città

Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Cuadrado che potrebbe lasciare il bianconero. Il sostituto del colombiano è già in città

Due nomi per gli esterni in casa Juventus, secondo le informazioni che in questo momento sono state riportate da Sky Sport. Due nomi che i bianconeri starebbero seguendo per la prossima stagione, e che fanno gola a quanto pare dalle parti della Continassa.

I nomi sono quelli di Singo del Torino e di Holm dello Spezia. Due esterni giovani e uno, quello granata, è già in città. Un altro colpo dalla Bremer potrebbe uscire fuori in casa Juventus, un colpo che ovviamente è fatto in ottica Cuadrado, che potrebbe salutare, questa volta in maniera definitiva, anche se per il momento notizie ufficiali sotto questo aspetto non ce ne stanno. Insomma, si muove il mercato della Juventus, e lo fa guardando a profili giovani, che possono dare continuità al progetto che anche il prossimo anno dovrebbe vedere in panchina Massimiliano Allegri che, come sappiamo e come vi abbiamo raccontato, è stato confermato a Scanavino sulla panchina bianconera.