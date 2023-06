Incontro con la Juventus: comunicazione arrivata, affare saltato

Calciomercato Juventus, incontro non positivo, adesso, l’affare rischia di saltare definitivamente. Andiamo a capire il perché.

La situazione relativa all’attaccante, adesso, potrebbe compromettere definitivamente l’operazione.

Come si legge, infatti, dall’indiscrezione di ‘Mirko Nicolino’, l’incontro avvenuto fra le parti non è dei migliori. Il giocatore potrebbe infatti ritornare dal prestito.

Milik ritorna al Marsiglia: affare saltato

Come scrive ‘Mirko Nicolino’, l’incontro tra la Juventus e l’OM non è stato positivo. Come si può dedurre, adesso, l’operazione si sarebbe definitivamente arenata.

Milik non verrà, quindi, riscattato dalla Juventus. L’attaccante polacco, dunque, tornerà in Francia in attesa di capire se verrà rimesso sul mercato oppure rimarrà proprio nella squadra del sud della Francia. Ora, dopo l’incontro avvenuto proprio fra le due dirigenze, l’operazione si può considerare, almeno per il momento chiusa.