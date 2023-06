In Italia solo alla Juventus: l’erede di Di Maria è sempre più vicino

In Italia solo alla Juventus: ci sono margini di manovra anche per quanto riguarda la clausola rescissoria. L’erede di Di Maria è più vicino

Aspettando di capire adesso cosa succederà con Chiesa, che sembra essere in un momento delicato della propria carriera e che non ha deciso se rimanere alla Juve per un mancato feeling con Allegri – spiega il Corriere dello Sport questa mattina – la Juventus si sta muovendo per cercare l’erede di Di Maria.

L’argentino dopo una stagione così, tra alti pochi e molti, molti bassi, ha deciso di non rinnovare quel contratto di un anno firmato la scorsa estate. E forse anche la Juventus, anzi il forse ce lo leviamo proprio, non voleva tenerlo. Insomma, un addio senza particolari rimpianti che però deve essere comunque coperto dalla società piemontese. Ecco perché nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo, adesso al Galatasaray, squadra dove ha chiuso la stagione con 10 presenze e 5 reti, un bottino niente male.

In Italia solo alla Juventus, la mossa per Zaniolo

Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà la Juventus si sta muovendo per il giocatore che in Italia potrebbe arrivare solo in bianconero. Al momento c’è una clausola rescissoria di 35 milioni di euro ma è trattabile, a quanto sempre. E siccome il Milan senza Maldini e Massara potrebbe prendere altre decisioni, allora in Serie A Zaniolo solamente alla Juve potrebbe arrivare.

Un pallino bianconero da diversi anni Zaniolo, addirittura un nome scritto su un foglietto da Paratici. E la Juve in questi anni ci ha provato diverse volte a prenderlo prima però di dire addio a tutte quelle che erano e sembravano le intenzioni. Adesso però c’è il ritorno di fiamma. E la cosa potrebbe andare a buon fine.