“Ritieniti libero”: nuovo allenatore Juve, ecco il ribaltone

“Ritieniti libero”, il suo nome continua a campeggiare nella lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri.

L’estate è alle porte. E con la bella stagione arriva, come ogni anno, anche il calciomercato. In realtà i primi rumors circolano da mesi. Ora tocca agli allenatori: resta o va via?

Questa è la domanda più frequente. I tifosi bianconeri, una risposta, già l’hanno ricevuta a riguardo: alla guida della Juventus ci sarà ancora Massimiliano Allegri, nonostante le due stagioni senza titoli. Il direttore generale Scanavino, del resto, l’ha detto chiaramente. Non erano frasi di circostanza, quelle del dirigente, quando ha spiegato che il club ha piena fiducia nell’allenatore livornese ed è pronto a riconfermarlo. Una decisione che difficilmente sarà “ribaltata” nei prossimi giorni. L’ok definitivo, infatti, dovrebbe darlo l’amministratore delegati di Exor, John Elkann, che tra i dirigenti è probabilmente quello che nutre maggiore stima nei confronti di Allegri. Nel frattempo, però, le voci continuano comunque a rincorrersi. Lo faranno verosimilmente almeno fino a quando termineranno le vacanze e ci si ritroverà alla Continassa per il ritiro prestagionale.

Tra i possibili sostituti di Allegri, nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di cambiare clamorosamente idea, c’è anche Igor Tudor, che ha scelto di lasciare il Marsiglia dopo appena una stagione. L’allenatore croato, alla sua prima esperienza in Ligue 1, non è riuscito ad interrompere l’egemonia del Psg, accontentandosi del terzo posto in classifica.

Dopo il suo addio al club provenzale, arrivato in maniera assolutamente inaspettata, in tanti avevano ipotizzato che l’avesse fatto perché in ballo c’era qualcosa di ancora più importante, come ad esempio la chiamata della Juventus. Società che Tudor conosce bene, avendo vestito la maglia bianconera da giocatore e fatto il vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-21. Una versione a cui però non crede Luca Momblano: “A me non risulta che la Juventus abbia chiamato Tudor dicendogli di ritenersi libero”, ha detto il giornalista durante la diretta Twitch odierna di Juventibus.