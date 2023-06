Bye bye Juventus, Allegri choc: “Ha già accettato”

Novità in casa Juventus: c’è l’ultimissima su Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo, il tecnico è pronto a salutare.

Rapporto teso tra Allegri e la Juventus. A sorpresa il tecnico potrebbe decidere di chiudere in anticipo la sua esperienza in bianconero. Nonostante la conferma ufficiale, arrivata pubblicamente attraverso le dichiarazioni del direttore generale Scanavino, l’allenatore insieme al suo entourage sta valutando una ricca offerta da parte della big che ha messo sul piatto tanti soldi per convincerlo a firmare. Un colpo di scena vero e proprio che potrebbe cambiare gli scenari futuri dell’allenatore della Juventus.

Due big della Saudi Pro League sono interessate a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus sta valutando l’offerta delle squadre arabe che hanno messo sul piatto tanti soldi per convincere il tecnico a lasciare la Juventus e a sposare il progetto tecnico del medio oriente. L’Arabia Saudita sta investendo tantissimo nelle strutture sportive e in particolar modo nel mondo del calcio. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha aperto le porte ad altri grandi campioni come Benzema e Kante. Anche sugli allenatori c’è una strategia chiara e precisa, l’obiettivo è valorizzare il campionato arabo per tentare la scalata nei prossimi anni. Ecco le ultimissime notizie riguardo la trattativa per l’ingaggio di Allegri che è pronto a salutare la Juventus.

Ultime notizie Juventus: addio Allegri, ecco cosa sta succedendo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, due big dell’Arabia Saudita vogliono ingaggiare come nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco nuovi dettagli riguardo questa trattativa di mercato che farebbe cambiare i piani di mercato della Juventus che, a quel punto, dovrebbe intervenire per ingaggiare un nuovo allenatore.

Ecco le dichiarazioni della giornalista Fabiana Della Valle che, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione riguardo l‘addio dalla Juventus di Allegri che è nel mirino di due club della Saudi Pro League. ”Abbiamo rilanciato con la Gazzetta la notizia relativa all’interesse da parte di club importanti dell’Arabia Saudita nei confronti di Massimiliano Allegri. C’è totale riserbo intorno al nome del club interessato ad Allegri, è tutto molto segreto. Comunque la notizia è che Allegri abbia deciso di accettare l’incontro con questa società, vedremo poi cosa accadrà”. Servirà, dunque, ancora un po’ di tempo prima del via libera e dell’eventuale ok a questa operazione che potrebbe cambiare il futuro della Juventus. Davanti ad una super richiesta, Allegri potrebbe decidere di accettare la proposta e andare in Arabia Saudita ad allenare una big del calcio arabo.