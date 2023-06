Allegri raggiunge Ronaldo: offerta da brividi, la Juve cambia allenatore

By

Allegri raggiuge Ronaldo in Arabia Saudita: per il tecnico della Juventus è arrivata un’offerta da brividi. I bianconeri pronti a cambiare tecnico

La conferma ufficiale per Massimiliano Allegri è arrivata solamente qualche giorno fa da Scanavino. Ma il futuro a quanto pare è tutt’altro che deciso, soprattutto perché adesso entrano in campo gli arabi, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina hanno fatto un primo passo.

Un’offerta da capogiro per Max. Un’offerta di quelle assai difficile da rifiutare che potrebbero cambiare il destino del tecnico della Juventus. Tant’è che si parla anche di un vertice tra le parti a Montecarlo nei prossimi giorni. Non si conosce il nome del club che avrebbe messo gli occhi sul tecnico della Juventus, ma tutti gli indizi portano all’Al-Hilal.

Allegri raggiunge Ronaldo, l’offerta è da capogiro

Secondo quanto scrive il quotidiano Allegri potrebbe andare a guadagnare il triplo rispetto allo stipendio che adesso prende alla Juventus. Quindi parliamo di una cifra che si avvicina ai 30milioni di euro all’anno. Tanti, tantissimi soldi che potrebbero pure fare la differenza in questo momento, anche perché la sensazione è che i rapporti tra il tecnico e i dirigenti bianconeri al momento non siano proprio idilliaci.

Una situazione che quindi è da tenere in considerazione. Una situazione che potrebbe prendere una piega diversa rispetto a quanto ci hanno raccontato fino al momento. La Juventus comunque non si troverebbe spiazzata da un possibile addio visto che con quello che andrebbe a risparmiare tra Allegri e il suo staff forse si potrebbe fare un tentativo per Antonio Conte. Ma c’è anche Igor Tudor, che ha lasciato il Marsiglia, che aspetta una chiamata dalla Continassa.