Allegri incontra il Ministro e lascia la Juventus: ribaltone lampo

Un incontro con il ministro per stabilire la possibilità di averlo fin da subito. Così potrebbe svoltarsi l’operazione: i dettagli.

In casa Juventus potrebbe succedere qualcosa di, davvero, inaspettato. Come si legge, infatti, dall’indiscrezione rilanciata da ‘Rudy Galetti’, Allegri potrebbe avere un incontro diretto con il ministro.

La squadra dell’Arabia Saudita, l’Al Nassr, sta esplorando l’opportunità di ingaggiare un nuovo allenatore per la prossima stagione e tra i più papabili è finito l’attuale tecnico dei bianconeri, mister Massimiliano Allegri.

Allegri come allenatore dell’Al Nassr

Come, infatti, viene confermato proprio dall’indiscrezione estera, il club multimilionario starebbe preparando un’offerta ufficiale da inviare all’attuale tecnico della Juventus.

In caso di accettazione, dunque, Allegri potrebbe lasciare la società bianconera e volare in quel dell’Arabia Saudita diventando così il tecnico di un club con molte ambizioni e diverse possibilità dal punto di vista economico. Staremo a vedere, dunque, se questa operazione prenderà piede o si tratterà, soltanto, di rumor. Certamente, almeno quanto rilasciato dal club in questione, il prossimo tecnico sarà di caratura europea. Non ci resta che attendere il verdetto ufficiale.