Clamoroso Allegri: tifosi inferociti, ma non sono quelli della Juve

Clamoroso Allegri, il tecnico bianconero continua a far discutere. Ma stavolta gli aficionados bianconeri non c’entrano.

L’Arabia Saudita come la Cina di qualche anno fa. La Saudi League ha fretta di crescere: il suo sogno è probabilmente quello di diventare una delle mete più ambite dai grandi calciatori. Ci riuscirà? È tutto da vedere. Ma con i soldi, oggi, si può tutto.

Chi ha fatto da apripista è stato Cristiano Ronaldo. Lo scorso dicembre, una volta conclusa l’avventura in Qatar con il suo Portogallo, l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha deciso di lasciare il Manchester United – dove era soltanto una riserva – e sposare la causa dell’Al-Nassr. Ovviamente a convincerlo sono stati soprattutto i fiumi di milioni che il club di Riad sborserà nei prossimi due anni per strappare il sì del cinque volte Pallone d’oro. Un colpo dal punto di vista mediatico, considerando che i fan del nativo di Funchal hanno iniziato, di conseguenza, a seguire il campionato arabo. Pochi giorni fa la Saudi League ha fatto un altro colpaccio. Nel torneo in cui gioca CR7 dal prossimo anno ci sarà anche Karim Benzema, suo ex compagno ai tempi del Real. Il Pallone d’oro in carica vestirà la maglia dell’Al-Ittihad di Gedda, che ha praticamente chiuso pure per N’Golo Kanté.

Clamoroso Allegri, i tifosi dell’Al-Hilal insorgono: “Non lo vogliamo”

Ma gli arabi non vogliono fermarsi ai soli giocatori. Nel loro mirino presto potrebbero finire anche gli allenatori, quelli più famosi. Nomi grossi, non i soliti “giramondo”.

La notizia del giorno è la trattativa in corso tra gli emissari di Riad e Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus. Una vera e propria “bomba”, arrivata a pochi giorni dalle dichiarazioni del direttore generale Maurizio Scanavino che, di fatto, hanno sciolto i dubbi sulla permanenza del tecnico livornese, destinato a restare sulla panchina della Signora. Un’offerta importante dall’Arabia Saudita, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club interessato ad Allegri, a quanto pare, sarebbe l’Al-Hilal, la grande rivale della squadra di Ronaldo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tuttavia, i tifosi sono subito insorti non appena hanno saputo dell’interesse per Allegri, inondando i social di appelli alla società.