La Juventus è solo un ricordo: accordo totale con il Bayern

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’obiettivo della Juventus, ecco svelati tutti i dettagli. Il Bayern Monaco beffa i bianconeri

Il futuro della Juventus passa anche attraverso il calciomercato dei giocatori svincolati. i colpi a parametro zero sono un grande classico del club bianconero che lo scorso anno ha preso dal Manchester United Paul Pogba. Nella lista della spesa, per questo 2023, c’era un altro giocatore di grande esperienza che poteva fare a caso della squadre. Dopo una stagionale altalenante, i bianconeri erano pronti a puntare su di lui. A sorpresa, però, il Bayern Monaco beffa i bianconeri.

L’obiettivo della Juventus per la prossima stagione è restare competitiva. I bianconeri sono pronti ad investire nel prossimo calciomercato, a prescindere dalle varie situazioni che potranno accadere. L’idea di puntare sui giovani talenti non ferma le ambizioni della Vecchia Signora che dovrà sciogliere molto presto il dubbio legato al futuro di Massimiliano Allegri, che ha ricevuto una ricca proposta da parte di una big dell’Arabia Saudita. La dirigenza dovrà individuare l’eventuale sostituto, in caso d’addio del livornese. Intanto, emergono delle novità sull’obiettivo di mercato della Juventus che aveva nella propria lista il calciatore portoghese che lascerà il Borussia Dortmund la prossima stagione a parametro zero. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Calciomercato Juventus, colpo per il 2023: lo stanno prendendo

La Juventus è a lavoro per il colpo Raphael Guerreiro, il portoghese era l’obiettivo numero uno per la corsia destra. Ci sono delle nuove novità riguardo il futuro del portoghese, ecco chi lo sta prendendo.

A rivelare l’addio di Raphael Guerreiro dal Borussia Dortmund, è la Bild. Il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 non sarà rinnovato con il calciatore che lascerà la squadra tedesca. Ci sono delle possibilità per vedere il portoghese in Serie A? Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato alla Juventus che ha provato ad ingaggiarlo già in passato. Il 29enne ha tutte le qualità per fare bene in Italia, poteva fare la differenza alla Vecchia Signora. Le sue ambizioni, però, sono altre e non in linea con l’attuale situazione della Juventus che la prossima stagione non giocherà la Champions League. Raphael Guerreiro era un obiettivo per la Juventus. I bianconeri si sono arresi dopo l’interesse da parte del Bayern Monaco che ha deciso di investire sul giocatore in vista della prossima stagione. Tuchel ha convinto il difensore che è pronto a firmare con i bavaresi un contratto pluriennale.