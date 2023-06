Addio Allegri, blitz a Montecarlo: la foto fa subito il giro del web

Ultimissime notizie di mercato sull’addio di Allegri dalla Juventus. L’allenatore bianconero è finito nel mirino di una big del campionato arabo. Ecco tutti i dettagli relativi all’incontro con alcuni intermediari.

Ci sono dei nuovi retroscena riguardo il possibile approdo in Arabia Saudita di Massimiliano Allegri. I tifosi sono in attesa di conoscere la prossima destinazione dell’allenatore della Juventus che sta riflettendo riguardo l’addio dalla Vecchia Signora. Il tecnico è nel mirino di una big dell’Arabia Saudita che ha messo l’allenatore nel mirino in vista della prossima stagione.

Saranno giorni decisivi riguardo il futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri è un obiettivo concreto di alcune squadre dell’Arabia Saudita. Il tecnico è in vacanza a Montecarlo dove ha incontrato diversi intermediari che stanno trattando per conto dei club sauditi che hanno messo sul piatto tanti soldi per convincere l’esperto allenatore a lasciare la Juventus e sposare il progetto relativo alla valorizzazione della Saudi Pro League. La prossima stagione, nel campionato dell’Arabia Saudita, oltre a Cristiano Ronaldo ci saranno altri grandi campioni come Karim Benzema e Kante. Intanto, svelati nuovi aggiornamenti di mercato sull’addio di Allegri dalla Juventus, ecco cosa può accadere nel giro dei prossimi giorni.

Ultime notizie calciomercato Juventus: quale futuro per Massimiliano Allegri

Come riportato dal profilo Instagram ufficiale martinriha68, Allegri è in queste ore a Montecarlo per godersi qualche giorno di relax. Il tecnico ha sfruttato questa pausa per incontrare anche alcuni agenti e intermediari che gli proporranno l’offerta di qualche big del campionato arabo che vogliono ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Martin Riha, procuratore di Praet e della MLM Sport Group, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso la foto che lo ritrae insieme all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri è a Montecarlo per qualche giorno di vacanza. La foto scattata dall’agente, insieme all’allenatore, certifica la presenza di Allegri nel principato di Monaco. Nelle ultime ore è uscita la notizia relativa all’addio del tecnico che è nel mirino di due big dell’Arabia Saudita. Le società dell’Al Hilal è presente a Monaco con una delegazione pronta ad incontrare nuovamente Allegri che starebbe valutando seriamente la proposta del club arabo che non sarebbe l’unica interessata al tecnico. L’allenatore è nel mirino anche di altre due big come l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Ahli. Nei prossimi giorni si saprà di più riguardo queste trattative di mercato che interessa anche alla Juventus che in caso d’addio di Allegri dovrà scegliere un nuovo allenatore.