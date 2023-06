Assalto Juventus al “Sergente”: la cifra che convince la Lazio

La Juventus è pronta a sborsare la cifra necessaria per garantirsi il cartellino di Sergej Milinkovic-Savic: le ultime sul centrocampista della Lazio

La Juventus vuole voltare subito pagina, cercando di rivoluzionare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Alcuni obiettivi della Juventus stanno svanendo, uno su tutti Evan N’Dicka. Il difensore francese di origini camerunesi sta per liberarsi dall’Eintracht Francoforte ma è sempre più vicino alla Roma. Il classe ’99 sembra ormai ad un passo dal club giallorosso. Un altro grande nome per il mercato della Juve è Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti del calciomercato estivo e già adesso è sulla bocca di tutti in Italia e non solo. Il centrocampista serbo ha ancora un anno di contratto con la Lazio ma per la prima volta quest’anno potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. Nell’ultima gara di campionato all’Olimpico, il ‘Sergente’ ha salutato la sua gente, come un messaggio di addio prima del cambio maglia. Il suo contratto in scadenza nel 2024 ha portato, inevitabilmente, Claudio Lotito ad abbassare le pretese per la sua cessione.

Juventus, assalto totale a Milinkovic-Savic da 50 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, la Juventus sarebbe pronta al grande assalto per Milinkovic-Savic, mettendo sul piatto circa 50 milioni di euro che potrebbero far molto comodo alla Lazio.

Il centrocampista biancoceleste potrebbe liberarsi dal 1° luglio e diventare un giocatore della Juventus. Il ‘Sergente’ è un sogno di mercato della Juventus ormai da diversi anni ma il patron della Lazio, Claudio Lotito ha sempre messo un muro, trattenendolo a tutti i costi. Adesso, con un solo anno di contratto davanti, Milinkovic-Savic può realmente lasciare la Capitale. La Lazio potrebbe reinvestire la cifra del serbo per costruire un nuovo centrocampo che possa rinnovare il reparto a disposizione di Maurizio Sarri. Potrebbe essere Milinkovic-Savic il sostituto di Adrien Rabiot che, con ogni probabilità, dovrebbe lasciare Torino dal 30 giugno. Se pur la Juventus stia provando a fare un ultimo tentativo per il rinnovo del centrocampista francese.