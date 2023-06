Calciomercato Juventus, firma Rabiot: il futuro è ora, incontro ufficiale

By

Tanto lavoro da fare per la dirigenza juventina nel corso delle prossime settimane, con una squadra che dovrà subire tanti ritocchi.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che c’è da cancellare l’ultima stagione che ha visto la Juventus chiudere in classifica solamente al settimo posto. Un piazzamento che è valso la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, anche se sul campo l’undici di Allegri avrebbe chiuso in zona Champions.

L’impressione è che nelle prossime settimane si vedranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Perché la rosa andrà rinnovata, considerando le partenze che ci saranno. Bisognerà rimpiazzare al meglio chi andrà via. Allo stesso tempo bisognerà abbassare il monte ingaggi e anche l’età media. Si punterà sempre di più sulla linea verde nella speranza di riuscire ad aprire un nuovo ciclo pluriennale che porti la Juventus verso nuovi trionfi. Tanti i rumors di questo periodo, del resto l’estate è ormai alle porte.

Juventus, Rabiot deve decidere il suo futuro

Attenzione a quel che riguarda però anche i calciatori che sono in scadenza di contratto. Di Maria ha salutato, anche Rabiot si sta avvicinando alla conclusione del suo accordo con la Juventus. Ma il club è pronto a fare uno sforzo per trattenere il centrocampista francese, che del resto è stato uno dei migliori bianconeri in stagione anche dal punto di vista realizzativo.

Il mediano è corteggiato da più club, anche se solo lo United al momento pare aver formulato una proposta concreta. Come spiega Tuttosport Rabiot è stato raggiunto nel ritiro della Francia dalla mamma-agente per parlare però dell’offerta della Juventus. Che punta ad allungare di un altro anno l’accordo. Una proposta che potrebbe accontentare tutti, in considerazione del fatto che il giocatore si trova bene a Torino e che fra un anno avrebbe nuovamente l’opportunità di liberarsi a parametro zero.