Colpo bosniaco: firma UFFICIALE con la Juve

Adesso la firma è ufficiale. Il difensore arriva dalla Bosnia e ha firmato il suo nuovo contratto con la squadra bianconera.

Come viene comunicato, direttamente, dal club bianconero con una nota ufficiale, adesso, è finalmente arrivata il nuovo difensore.

Gloria Slišković è una nuova giocatrice delle Juventus Women. Lo annuncia, ufficialmente, il club con una nota sui propri portali social, dando il benvenuto al nuovo difensore.

Gloria Slišković is a Bianconera! ⚪️⚫️

The Bosnian defender will form part of the U19 and first-team squad! 🇧🇦 pic.twitter.com/F8UWgcbvnl

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 11, 2023