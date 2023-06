Chiesa via dalla Juve: svelati i due sostituti

Nuovi aggiornamenti di mercato riguardo la Juventus con la società pronta a cedere Federico Chiesa. Ecco i due sostituti che potrebbero arrivare in bianconero.

In un modo o nell’altro la Juventus dovrà recuperare i soldi persi dalla qualificazione in Champions League. C’è bisogno di un gruzzoletto da 80 milioni di euro che il club dovrà recuperare attraverso le operazioni di calciomercato. Ecco perché non si escludono cessioni eccellenti come quelle di Vlahovic e Federico Chiesa. L’ex Fiorentina è uno dei giocatore che potrebbe lasciare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Il rendimento dell’esterno, in questa stagione, non è stato positivo anche a causa degli ultimi infortuni che hanno compromesso le sue prestazioni. Ecco la lista dei giocatori in orbita Juve in vista dell’eventuale cessione di Chiesa.

Con il contratto in scadenza nel 2025, la Juventus non vuole correre il rischio di dover svendere Chiesa nel corso del mercato estivo 2024. Ecco perché la società bianconera potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di cederlo già quest’estate e recuperare una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le società interessate a Chiesa ci sono Liverpool, Newcastle e Bayern Monaco. La Juventus resta in attesa di una proposta convincente che possa indurre il club a cedere il calciatore che non è più così convinto di proseguire la sua esperienza in Italia alla Vecchia Signora. Alla base di questa decisione anche alcuni malumori con l’allenatore Allegri. Intanto, aumenta la lista dei sostituti: ecco chi potrebbe arrivare alla Juventus in caso di cessione di Federico Chiesa.

Ultime notizie calciomercato Juventus: addio Chiesa, svelata la lista dei sostituti

La Juventus è già a lavoro ed ha individuato due giocatori per sostituire Federico Chiesa, che potrebbe salutare il club bianconero nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Il calciatore è indiziato a partire anche a causa della sua situazione contrattuale.

Uno dei candidati a sostituire Chiesa è sicuramente Nicolò Zaniolo, attualmente al Galatasaray, intenzionato a tornare in Serie A già nella prossima sessione di mercato. L’agente dell’ex Roma è Claudio Vigorelli che ha in gestione anche un altro giovane italiano di grande prospettiva come Wilfried Gnonto, che attualmente gioca per il Leeds United. L’esterno, dopo la retrocessione in Championship della sua squadra, è alla ricerca di una nuova squadra. La Juventus sarebbe interessata ad acquistarlo e a rinforzare l’attacco con questi due giocatori che potrebbero arrivare entrambi in bianconero con l’obiettivo di rifondare la rosa e puntare su giovani talenti italiani.