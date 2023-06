Incubo Juventus: il Barcellona scocca la freccia, sì della dirigenza

Calciomercato Juventus, adesso si va verso la conferma. Il laterale è pronto a mettere la firma sul suo nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, adesso il laterale è pronto a prendere parte alla nuova squadra. Il giovane prodigio che piace tanto ai bianconeri è già pronto per la nuova squadra.

Come scrivono da ‘Sport.es’, al vertice tenuto la scorsa settimana dai pesi massimi del Barça per pianificare il progetto della prossima stagione, si è parlato molto del terzino destro. Per Xavi non è una priorità in quanto le risorse finanziarie sono limitate, ma il nuovo direttore sportivo, Deco, ha insistito sul fatto che sarebbe bene coinvolgere uno specialista. Uno dei nomi che sta valutando è Iván Fresneda, del Valladolid, per il quale si stanno battendo diversi club europei.

Fresneda pronto per il Barcellona

Il terzino destro del Valladolid è esploso in questa stagione in modo impressionante, tanto da aver convinto le squadre ai vertici di puntare su di lui. Infatti, il suo agente ha confermato che fino a 30 club li avevano contattati per chiedere informazioni sulla sua situazione. Il Valladolid lo ha messo sul mercato e il Barça sa che deve muoversi presto.

Sembra che il Borussia Dortmund sia il club che sta muovendosi più concretamente, anche se non ha confermato la disponibilità a pagare la clausola. Newcastle, Arsenal, Milan e Atlético de Madrid sono quattro dei club anche molto attenti alla sua situazione. Ma il Barcellona potrebbe essere il club a chiuderlo il prima possibile.