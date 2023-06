Calciomercato Juventus, tris completato: ecco il nuovo Chiesa

Nuovo gioiello nel mirino della Juventus: tre squadre di Serie A si contendono il giocatore della Liga spagnola

La Juventus sta cercando di sbloccare alcune operazioni di mercato per cercare di allestire da subito una rosa competitiva.

La società aspetta che Cristiano Giuntoli si liberi dal contratto col Napoli, così da poterlo annunciare come nuovo direttore sportivo della Juventus. I tempi, però, sembrano non essere brevi e i bianconeri non possono permettersi di stare fermi. Giovanni Manna dovrebbe occuparsi del mercato in questa prima fase che, però, sarà cruciale, soprattutto dal punto di vista delle uscite. Ci sono diverse situazioni in bilico in casa Juve, a partire da Adrien Rabiot, in scadenza il 30 giugno e richiesto a gran voce dalla Premier League. La Juventus sta provando a fare un ultimo tentativo per trattenerlo. Paradossale, invece, la situazione di Alex Sandro: la Juventus lo ha fatto giocare nel corso della stagione e il brasiliano si è garantito la permanenza per un’altra stagione grazie al rinnovo automatico. Adesso, però, la Vecchia Signora vuole venderlo. Leandro Paredes non verrà riscattato e tornerà al Paris Saint-Germain. Verso l’addio anche Pogba e Bonucci, con un punto interrogativo anche su Locatelli. Anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono particolarmente richiesti dalle big europee. La Juventus, intanto, si muove anche per trovare rinforzi e avrebbe individuato un giovane talento che potrebbe essere proprio il nuovo Chiesa in ottica futura.

Juventus, occhi sul nuovo Chiesa: nuovo gioiello dalla Spagna

Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Lepore, la Juventus avrebbe preso informazioni su un giovane talento della Liga spagnola.

Si tratta di Luca Koleosho, attaccante classe 2004 dell’Espanyol. Statunitense con nazionalità italiana, quest’anno Koleosho ha collezionato 3 gol in stagione. Ha giocato sia con la squadra B in Segunda Federacion che con la prima squadra in Liga. Ala sinistra che può giocare anche a destra. A marzo ha accettato la chiamata dell’Italia U19. Un giocatore di grande prospettiva che ha attirato l’attenzione anche di altri due club di Serie A, Udinese e Genoa.