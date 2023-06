“Il giocatore perfetto”: addio Vlahovic, vola in Premier League

Calciomercato Juventus, la situazione attorno a Dusan Vlahovic si fa sempre più delicata. Ecco le ultime sull’attaccante serbo dei bianconeri

Dusan Vlahovic potrebbe realmente lasciare la Juventus. Lo sappiamo benissimo, perché davanti a 80milioni di euro la società bianconera lo potrebbe spedire a quelle squadre che li avranno messi sul piatto.

Ci sono il Bayern Monaco e il Chelsea sul serbo, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ma in questo momento, con l’arrivo di Pochettino, i Blues sembrano davvero fare sul serio. Ed è stato, secondo Rudi Galetti, giornalista, che ha parlato a GiveMeSport, a spiegare quello che avrebbe detto il tecnico argentino ai suoi più stretti collaboratori. Quasi un’indicazione di mercato, anzi, un’indicazione di mercato. Che potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, le parole di Pochettino

“Mi è stato detto una settimana fa che Pochettino lo vuole – ha detto Galetti – considerandolo l’attaccante ideale per la sua idea tattica, tuttavia, i Blues devono prestare attenzione alla concorrenza. Il Bayern Monaco infatti sta aumentando la pressione su Dusan, come priorità per rafforzare l’attacco. Ad ogni modo, in generale, Dusan vorrebbe lasciare la Juventus dopo quest’ultima stagione difficile, ed è per questo che un accordo originale sui termini personali che riteniamo non dovrebbe essere così difficile”.

Adesso quindi ci sarebbe anche l’idea di Vlahovic, che sarebbe quella di salutare il bianconero dopo un’annata vissuta soprattutto tra bassi e pochi alti, con degli infortuni che ne hanno minato la sua forza fisica. Insomma, sembra proprio essere un lungo addio quello di Dusan. E potrebbe avere tanti rimpianti la Juventus nei prossimi anni.