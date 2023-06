Calciomercato Juventus, l’azzurro ha le idee chiare: “Ecco dove giocherò”

Calciomercato Juventus, l’obiettivo del club bianconero ha tracciato l’identikit della sua prossima squadra.

Non ci sono troppe certezze al momento, se non che lui è assolutamente sicuro di voler fare il grande salto e di ritagliarsi uno spazio tra le big del campionato.

Per il resto, solo incognite e punti interrogativi. Il primo dei quali riguarda, appunto, il club nel quale approderà Davide Frattesi, tra le mezz’ale più ambite in questo inizio di calciomercato. Vuole lasciare il Sassuolo, ma non è ancora chiaro se abbia una predilezione per qualcuna delle società a lui interessate o meno. In pole per accaparrarselo ci sono Juventus, Roma ed Inter, ed è assai probabile che scelga, alla fine, una tra queste squadre. Sembra aver accantonato l’ipotesi di un’avventura all’estero. Non perché l’idea non lo alletti, ma perché ora come ora è in Italia che vuole giocare e migliorarsi.

Calciomercato Juventus, Frattesi: “Voglio una squadra che giochi bene”

“Scamacca, Zaniolo, Gnonto e altri sono andati via per giocare – ha detto Frattesi a Calciomercato.it, quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di concedersi una parentesi al di là dei confini italiani – Qualcuno ha sbagliato valutazione di sicuro. Da parte mia so che un giorno andrò in un altro campionato, però con calma. Tre stagioni in B, due al Sassuolo: adesso devo crescere in Italia, poi in caso l’estero”.

Ha rivelato anche qualcos’altro, il 23enne romano adesso impegnato a Coverciano con la Nazionale di Roberto Mancini: “Ho detto al mio agente di chiamarmi solo se ci saranno proposte importanti – ha aggiunto – Nella mia scelta saranno decisivi il gioco del club e la tattica, sicuramente per me è meglio un centrocampo a tre in cui occorre una mezzala. E una squadra che fa bel gioco…”. L’identikit del suo club dei sogni c’è. Manca solo un’offerta concreta che non si discosti troppo da quella ideale: Frattesi è valutato 30 milioni di euro circa e non resta che capire, a questo punto, se tra le sue “corteggiatrici” ce ne sia una disposta a mettere sul piatto una proposta che possa accontentarlo in toto.