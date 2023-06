Accordo imminente con il Psg: la Juve ‘perde’ un altro Azzurro

Calciomercato Juventus, Psg talent scout dei futuri campioni: adesso sembra prossimo a diventare un nuovo giocatore del club.

Come riporta ‘Fabrizio Romano’ sul suo profilo social, il Psg è sempre a caccia di talenti. L’ultima ‘scovata’ potrebbe, incredibilmente, mettere di nuovo ko i bianconeri.

Il profilo in questione già sta trovando diverse conferme anche a livello internazionale. Un giovane prodigio che, adesso, potrebbe brillare direttamente nella capitale francese, a Parigi. Stiamo parlando di un giocatore che era seguito anche dalla Juventus.

Ndour prossimo acquisto del PSG: Superata ogni concorrenza

“Il PSG ha superato un top club inglese nella corsa per firmare Ndour mentre i colloqui si stanno muovendo rapidamente verso le fasi finali. Ndour, desideroso di unirsi al PSG nella prossima stagione”.

Così scrive Fabrizio Romano, direttamente sul suo profilo social. Il giovane è già una garanzia tutta azzurra. Classe 2004 e, attualmente, al Benfica, il talento è pronto a mettersi in mostra nella Liga francese e presto, molto presto, potrebbe diventare quell’enfant prodige che in Italia si aspettano di avere almeno per la nazionale. Staremo a vedere se il club francese concluderà l’operazione, ufficializzando di fatto l’affare dell’estate. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà nei prossimi giorni.