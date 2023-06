Chiesa tra la Juventus e il Bayern Monaco: verdetto e cifre ‘ufficiali’

Il futuro di Federico Chiesa tiene in apprensione i tifosi della Juventus. Il nome dell’esterno offensivo bianconero compare infatti nella lista del Bayern Monaco, che potrebbe presto lanciare l’assalto decisivo. Quali le quote ufficiali su questa ipotesi di mercato?

La travagliata e dolorosa stagione per i tifosi della Juventus si sta lentamente trasferendo dai campi di calci e dalle aule dei tribunali ai non meglio identificati luoghi del calciomercato.

La Juventus che verrà dovrà mettere da parte i sogni in grande stile di Andrea Agnelli che hanno provocato enormi voragini nel bilancio bianconero. Voragini che dovranno necessariamente essere ripianate esclusivamente attraverso un taglio deciso del monte-stipendi e da un paio di cessioni “pesanti”. E quando si parla di cessioni pesanti in casa Juventus, necessarie per “fare cassa”, i nomi che vengono in mente si contano sulle dita di una mano.

Dal difensore Bremer fino al centravanti Vlahovic passando necessariamente per Chiesa, questi i nomi dei tre giocatori che hanno maggior mercato in Europa e in grado di assicurare un pacco di milioni che possa poi finanziare il mercato e ripianare, in minima parte, le perdite per i mancati introiti della Champions League. Federico Chiesa è la soluzione estrema in casa Juventus però sull’attaccante bianconero ha posato gli occhi il Bayern Monaco.

Il futuro di Federico Chiesa

Almeno nelle intenzioni della società bianconera, Federico Chiesa rappresenta l’ultimo gioiello da sacrificare all’altare del bilancio.

Dalle parti della Continassa l’attaccante genovese è ritenuto infatti come il profilo ideale sul quale rifondare la nuova Juventus. Giovane, forte, italiano e con il carattere giusto per indossare una maglia che ha il suo peso. Anche l’Europa, però, guarda in direzione di Torino e verso Federico Chiesa. Nessuno ha dimenticato le sue prestazioni durante l’Europeo vinto dall’Italia in Inghilterra nel 2021. Un grave infortunio ha condizionato pesantemente il suo rendimento negli ultimi due anni, ma la stima di tanti osservatori stranieri nei suoi confronti non è scemata minimamente. Il Bayern Monaco lo ha da tempo sott’occhio e il club bavarese potrebbe presto presentare un’offerta alla Juventus.

Nel caso superasse i 50 milioni di euro per la società bianconera sarebbe davvero difficile dire di no. Ma le quote per gli scommettitori come valutano questa intrigante ipotesi di mercato che coinvolge Federico Chiesa e il Bayern Monaco? Sul sito bet365.it l’eventualità che l’attaccante bianconero si trasferisca in Baviera viene quotata a 11, mentre le opzioni della Premier League che vanno dal Manchester United al Liverpool fino al Newcastle hanno quotazioni più elevate. La buona notizia per i tifosi della Juventus è che la possibilità che il forte attaccante bianconero resti a Torino è quotata 1.28. Pertanto il mondo delle scommesse ritiene che vi siano ancora buone possibilità di vedere, anche la prossima stagione, Federico Chiesa con la maglia della Juventus.