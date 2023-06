Domino Vlahovic, UFFICIALE: 100 milioni

Calciomercato Juventus, possono spendere anche 100milioni di euro per l’attaccante. Lo ha detto il presidente. E Vlahovic è sempre più lontano

Dusan Vlahovic sembra proprio essere arrivato alla fine della sua esperienza in bianconero. Anche perché dalla Germania spingono, e anche molto, e come sappiamo hanno messo nel mirino il centravanti della Juventus. Il Bayern Monaco è alla ricerca di una punta centrale per la prossima stagione, e non ha nessun problema economico, tant’è che è stato lo stesso presidente a dirlo.

Il massimo dirigente dei bavaresi infatti ha parlato alla Bild. Herbert Hainer, senza troppi giri di parole, ha dichiarato questo: “il Bayern può spendere anche 100 milioni, ma deve essere una scelta giusta. Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada”. Insomma, solo conferme.

Calciomercato Juventus, Vlahovic sempre più vicino all’addio

Ieri Dusan, dopo i problemi fisici, ha chiuso in anticipo la sua stagione, visto che non potrà prendere parte agli impegni con la propria nazionale. Una stagione conclusa com’è passata: quasi sempre ai box, per via della pubalgia che lo ha tenuto fuori dal campo in inverno e poi gli ultimi problemi che non gli hanno permesso di scendere sul terreno di gioco nelle ultime due giornate della Serie A. Insomma, un’annata che è stato meglio mettersi alle spalle.

E quella contro l’Empoli potrebbe essere stata anche la sua ultima uscita con la maglia della Juve. Perché sappiamo benissimo che la società davanti ad 80milioni di euro lo cederebbe per risanare in parte i conti. Sembra essere quindi un lungo addio quello del serbo. Ormai destinato alla Germania. Sì, in Premier League ci hanno pensato anche, ma adesso sono i tedeschi quelli che stanno realmente facendo sul serio.