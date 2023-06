“Non tramonta mai”: Conte allo scoperto, tifosi Juve in delirio

Le parole di Antonio Conte a margine della consegna di un premio hanno riacceso le fantasie dei tifosi della Juventus. Il motivo.

“Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. A distanza di anni e dopo gli screzi che ne sancirono l’addio alla Juventus, ecco che il profilo di Antonio Conte è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai bianconeri.

Quello del tecnico salentino è un nome che circola in casa Juve in caso di addio a Max Allegri. Il futuro del tecnico livornese, infatti, sta calamitando l’attenzione mediatica, alla luce delle ricche offerte esotiche sottoposte al suo entourage. In realtà la sensazione è che solo una clamorosa inversione di tendenza potrebbe ribaltare completamente le carte in tavola. Ad ogni modo sui social molti supporters della Juve hanno accolto con enfasi le parole di Antonio Conte, che dopo aver ricevuto un premio ad Arezzo, ha rilasciato una breve intervista sulla sua voglia di ritornare ad allenare, dopo l’addio al Tottenham.

Ecco le parole di Conte: “La voglia di allenare c’è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Detto questo non ho la ricerca spasmodica di cercare una panchina: comunque nel caso in cui dovesse capitare qualcosa di importante e serio in grado di darmi uno stimolo allora lo prenderei in esame, sia in Italia che all’estero.”