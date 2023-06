Da Allegri a Tudor, comunicazione Juventus: non era mai stato detto

Resta aperta la porta per la Juventus. Il commento conferma le buone chance di vederlo approdare a Torino: “Nessuna chiamata per liberarlo”

Negli ultimi giorni è cambiato lo scenario relativo al futuro di Massimiliano Allegri che ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita.

L’allenatore toscano avrebbe ricevuto un’offerta clamorosa per trasferirsi in Arabia Saudita ma in prima battuta avrebbe rifiutato. Il rilancio dell’Al-Hilal per cercare di convincere Massimiliano Allegri ha lasciato tutti spiazzati: si tratta di un’offerta complessiva di 100 milioni di euro in 3 anni, con l’aggiunta di un bonus da 10 milioni alla firma. Anche Giovanni Branchini, agente di Allegri, aveva confermato la volontà del suo assistito di rimanere alla guida della Juventus anche nella prossima stagione. Attualmente non si intravede un addio di Allegri ma la società continua a sondare il terreno per diversi profili. I nomi che sono circolati nelle ultime settimane sono quelli di Sergio Conceicao, Raffaele Palladino, Thiago Motta e Igor Tudor. Alcuni di questi nomi si sono raffreddati negli ultimi giorni, vista anche la volontà di Massimiliano Allegri di non accettare la proposta dall’Arabia Saudita. Resta, però, un nome che tutt’ora rimane molto caldo in casa Juve è quello di Tudor.

Juventus, Tudor rimane una pista calda: “Non mi risulta lo abbiano liberato”

Il nome che non sarebbe svanito è quello di Igor Tudor, uno dei principali candidati per sostituire Allegri sulla panchina bianconera.

Nelle ultime settimane abbiamo raccontato come l’allenatore dell’Olympique Marsiglia sia uno dei primi nomi nella lista della dirigenza della Juventus. Il giornalista Luca Momblano ha parlato a ‘juventibus’, soffermandosi su Igor Tudor, uno dei primi nomi fatti per il dopo Max Allegri per la panchina bianconera. Di seguito il suo pensiero sull’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia: “A me continua a risultare che la chiamata in cui la Juventus libera Igor Tudor non sia arrivata. Qualche fonte affidabile in zona Tudor c’è, mi scontro con colleghi autorevoli che sostengono il contrario. Secondo me nemmeno altri allenatori l’hanno ricevuta”.