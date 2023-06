Bomba DAZN, frenata Juventus: “Ampia distanza”

Non c’è ancora un’intesa, anzi, si comunica che c’è ancora grande distanza tra le parti: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus si lavora sempre per chiudere un operazione in entrata. Il giocatore in questione sarebbe l’attaccante che, volente o nolente, ha importanza nella rosa e sarebbe un desiderio concreto di Allegri.

Come si legge nell’indiscrezione di ‘Dazn’, infatti, non si è ancora sbloccata l’operazione, anzi, secondo le ultime novità non ci sarebbe ancora margine d’intesa per le parti.

Milik ancora distante dalla Juventus: “Condizioni che non soddisfano il Marsiglia”

Secondo l’emittente televisivo, dunque, non ci sarebbe ancora una condizione favorevole affinché il Marsiglia possa cederlo con l’opzione di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus per il momento non è ancora riuscita a raggiungere l’intesa per riavere Milik, nuovamente, a Torino dalla prossima stagione.

Così, infatti, comunicano da ‘Dazn’: “I bianconeri ci provano nuovamente per il polacco ma al momento le condizioni non soddisfano il Marsiglia”. Tra alti e bassi, Milik, in questa stagione, ha dimostrato di essere un giocatore importante. Un profilo su cui puntare nel momento del bisogno e, nonostante tutto, in caso di riconferma di Allegri, il giocatore sarebbe un desiderio concreto del mister che non vuole privarsi di questa opportunità. Attendiamo impazienti nuovi aggiornamenti sul caso.