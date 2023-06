Svelato il primo botto Juventus: firma ‘annunciata’

Calciomercato Juventus, svelata già la prima firma per la nuova dirigenza, arriverà molto presto: tutti i dettagli del caso.

Adesso la Juventus potrebbe arrivare alla chiusura dell’operazione, già da luglio infatti potrebbe prendere parte alla società.

Da ‘Bianconeranews’, infatti, hanno dato l’annuncio. “Giuntoli sarà un dirigente della Juventus, non ci sono dubbi, per avere a disposizione il nuovo direttore la Juventus dovrà attendere il 1° luglio“.

Giuntoli nuovo dirigente della Juventus: “Arriverà dal primo luglio”

Come scrivono, infatti, il direttore sportivo sarà il prossimo dirigente bianconero già dalla prossima stagione.

In attesa dell’ufficialità, i bianconeri, aspettano impazienti il nuovo dirigente, pienamente consapevoli di avere il suo benestare. Attendiamo, dunque, il possibile verdetto non appena ci saranno novità cocenti sull’operazione in questione. La Juventus, certamente, con l’arrivo di Giuntoli potrebbe garantirsi un acquisto importante per le prossime sessioni di mercato, visto che il dirigente, alla guida del Napoli, ha saputo con i suoi acquisti vincenti, dare un grosso contributo per la vittoria dello scudetto in questa stagione appena conclusa.