Scintille Juventus-Napoli, non solo Giuntoli: la clausola fa saltare il banco

Testa a testa di mercato tra Juventus e Napoli per il big della Liga: il punto

Nelle prossime settimane potrebbe intensificarsi il testa a testa di mercato tra Juventus e Napoli per il difensore della Liga.

Entrambi i club sono alle prese con diverse questioni interne, soprattutto inerenti alla questione allenatore. Sponda Juve, Massimiliano Allegri ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita, per diventare il nuovo allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Allegri al momento sembra non voler accettare il triennale da 100 milioni di euro, come confermato anche dalla società bianconera. Sponda Napoli, invece, dopo la decisione di Luciano Spalletti di prendersi un anno sabbatico, De Laurentiis è a caccia del nuovo allenatore. Dopo la prima idea di Luis Enrique, adesso il nome più caldo è quello di Paulo Sousa, favorito su Christophe Galtier e Rudi Garcia. Intanto, però, sia Napoli che Juventus sono accomunate da un obiettivo di mercato per la difesa.

Juventus, duello col Napoli per Pau Torres: il punto sul difensore spagnolo

La Juventus continua a seguire con grande interesse il difensore spagnolo Pau Torres, attualmente in forza al Villarreal. Adesso, però, deve fare i conti con l’inserimento del Napoli campione d’Italia.

Il 26enne spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2024 col ‘Sottomarino giallo’ e potrebbe essere sacrificato in questa sessione estiva. La Juventus lo segue da un anno e questa volta ha intenzione di affondare il colpo, sfruttando il suo contratto in scadenza tra un anno. Il Napoli si è inserito in maniera concreta, consapevole che il Manchester United potrebbe portar via Kim Min-jae. Un pò sulla falsa riga di quanto accaduto la scorsa estate con l’approdo di Koulibaly al Chelsea.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, la Juventus sarebbe leggermente in vantaggio sul Napoli nella corsa a Pau Torres. La clausola rescissoria è di 65 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbe muoversi concretamente qualcosa. Sia Napoli che Juve hanno esigenza di rinforzare la propria rosa con un nuovo centrale e Pau Torres ha tutte le caratteristiche ideali. Il classe ’97 ha già un’esperienza importante anche a livello europeo, sia col Villarreal che con la nazionale spagnola. Occhio, però, all’Aston Villa di Unai Emery che in passato ha allenato proprio Pau Torres e potrebbe convincerlo ad approdare in Premier League, in un progetto molto ambizioso.