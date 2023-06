Juventus, contropartita più cash: Ecco come arriva il top player

Calciomercato Juventus, una contropartita per arrivare all’operazione dell’estate. Così i bianconeri studiano la mossa vincente.

Come si legge dall’indiscrezione, La Juventus non vuole mollare la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba.

Come, infatti, scrivono da ‘Il Messaggero’, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire alla Lazio il cartellino di Luca Pellegrini, terzino sinistro che è già in prestito alla squadra romana. La valutazione del suo cartellino + ulteriori cash permetterebbero ai bianconeri di arrivare a chiudere l’operazione Savic.

Pellegrini a 40 milioni: Così si arriva a Savic

Pellegrini valutato 14 milioni di euro, più conguaglio, dovrebbero essere l’offerta giusta per chiudere il centrocampista serbo.

Resta da capire, però, se la Lazio vorrà effettivamente confermare Pellegrini in rosa nonostante la buona stagione e la fiducia di Sarri, dal momento che, sulla sinistra, sarebbe interessata a Parisi dell’Empoli altro giocatore che potrebbe finire in chiave mercato per la prossima stagione, giocatore che, tra l’altro, piace anche alla Juventus. Insomma, adesso, gli intrighi di mercato sono innumerevoli. Aspettiamo un verdetto definitivo per scoprire se questa operazione verrà effettuata. Certamente l’acquisto del serbo garantirebbe un upgrade importante per il centrocampo bianconero.