Dalla Juventus al Torino: la ‘vendetta’ arriva subito

Non solo la Juventus, adesso il corteggiamento è per tutta la città, ci sarebbero anche i granata sul giocatore: tutti i dettagli.

Come, infatti, scrivono da ‘Dazn’, non ci sarebbe solo la Juventus su Holm dello Spezia, il giocatore, si legge, sarebbe cercato anche dai ‘cugini’ granata. Che lo avrebbero individuto come possibile sostituto.

Tutta Torino alla caccia di un rinforzo. Si tratta di un giocatore essenziale che già con il suo Spezia ha dimostrato di avere il phisique du Role da grande player. Holm è desiderato dalle due squadre torinesi e, adesso, potrebbero davvero contenderselo in un derby di mercato.

Derby di mercato: Juventus e Torino su Holm

I granata lo vedono come rinforzo ideale nel caso dovesse partite Singo. Il classe 2000 potrebbe lasciare Torino e per questo motivo la squadra di Cairo non vuole rimanere scoperta e punterebbe il talento dello Spezia che piace anche alla Juventus.

Il difensore della squadra ligure, svedese, è un giocatore che sta acquistando col tempo diversi consensi. Un giocatore pronto per il salto di qualità che potrebbe fare il bene di diverse squadre e proprio la Juventus l’ha messo nel mirino già da diversi mesi ma occhio all’inserimento del Toro che, in caso di partenza di Singo per l’appunto, anche lui in orbita Juventus, potrebbe concedersi lo sfizio di mettere il difensore svedese in cima alla lista desideri. Non ci resta che attendere il possibile verdetto.