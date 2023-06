Decreto penalizzazioni Giustizia Sportiva: il governo ha detto no

Decreto penalizzazioni Giustizia Sportiva, ecco la decisione del governo che blocca tutto. Gli scenari che ci potrebbero essere

Questa mattina il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio ha stoppato il provvedimento che spostava dal primo all’ultimo grado di giudizio sportivo il confine per rendere operative le sanzioni di punti”. Si legge questo sulla Gazzetta dello Sport, ed ecco quelli che potrebbero essere gli scenari.

In poche parole il governo prende del tempo per verificare la situazione e decidere se continuare su questa o su altre strade. Ovviamente questo è un tema che ha toccato da vicino la Vecchia Signora in questa stagione, visto che nel mezzo della stessa sono arrivati prima quindici punti e poi in maniera definitiva dieci. Che hanno di fatto escluso la squadra di Massimiliano Allegri – in attesa di quelli che potrebbero essere i provvedimenti della UEFA – dalla prossima Champions League.

Decreto penalizzazioni Giustizia Sportiva, gli scenari

Al momento gli scenari reali non si conoscono del tutto. Ma l’intervento “dovrebbe avere bloccato la norma che sarebbe stata dunque cancellata dal decreto in cui invece figureranno altre materie “sportive” come i provvedimenti fiscali per la lotta alle plusvalenze fittizie e la modifica del tetto dei mandati dei presidenti federali (che resterà di tre se consecutivi, ma se ne potranno fare di più senza continuità: di fatto un primo passo in attesa di un cambiamento più drastico)” si legge ancora sul sito della Gazzetta.