Dusan Vlahovic, la strada è segnata: saluta per 80 milioni

Dusan Vlahovic rappresenta il nome attorno a cui ruota il mercato, e non soltanto, della Juventus in questa fase iniziale dedicata alla ricostruzione.

La Juventus ha iniziato a gettare le basi in vista della prossima stagione. Il primo passo è stata la conferma, pressoché ufficiale, di Massimiliano Allegri alla guida della formazione bianconera.

Il tecnico di Livorno ha già incontrato il neodirettore sportivo, Giovanni Manna, per iniziare a progettare un piano riguardante il mercato. Le uscite finanzieranno le entrate, per cui occorre valutare bene chi saranno i profili che potranno essere sacrificati in nome del bilancio e poter poi saldare i nuovi arrivi. Di Maria, Paredes appartengono già al passato. Alex Sandro, molto probabilmente, li seguirà a breve.

Dal loro addio la Juventus non incasserà un euro, ma il monte-ingaggi potrà tirare un sospiro di sollievo lungo 35 milioni di euro lordi circa. Sarà poi il momento di valutare le uscite pesanti, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico. Il nome di Dusan Vlahovic è indicato ormai da settimane come l’agnello sacrificale in casa Juventus. Per ironia della sorte il centravanti serbo è stato l’ultimo grande acquisto dell’ex presidente, Andrea Agnelli. L’ultima sua follia per amore della Juventus.

Dusan Vlahovic, rimedio contro la mala gestione

A quella, e ad altre follie, proverà a porre rimedio la cessione di Dusan Vlahovic. La Juventus, vicino al suo nome, ha messo il cartellino con un prezzo ben preciso: 80 milioni di euro, non un centesimo di meno. Esattamente la somma che la società bianconera ha versato nelle casse della Fiorentina nel gennaio 2022.

Il centravanti serbo, nonostante una stagione decisamente negativa, condizionata pesantemente anche dalla pubalgia, non ha perso la sua capacità di attrazione. Diversi i club che hanno già bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni sull’attaccante bianconero, ma un club sembra particolarmente interessato al suo acquisto. Lo riferisce il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti. In un suo Tweet il giornalista informa come Juventus e Chelsea si siano seduti al tavolo per iniziare a discutere del futuro del forte centravanti serbo, classe 2000.

La società bianconera è stata chiara, per meno di 80 milioni di euro il giocatore non si muove da Torino. Rudy Galetti ha messo poi l’accento su un importante aspetto che potrebbe risultare determinante per l’esito positivo della trattativa. A quanto risulta al giornalista, infatti, è lo stesso neo tecnico dei Blues, Pochettino, a spingere per l’acquisto di Dusan Vlahovic, ritenuto il profilo ideale per la sua squadra. Si attendono, a breve, nuovi sviluppi sulla vicenda.