Giuntoli alla Juventus: pazienza finita, ecco la data

La Juventus e Cristiano Giuntoli. Si infittisce ogni giorno di più la questione riguardante il nuovo responsabile dell’Area tecnica. Ma il finale è vicino.

La Juventus sta pian piano cercando di mettere ordine in un mondo che negli ultimi sei mesi è stato attraversato da uno tsunami che ha lasciato soltanto rovine dietro di sé.

La nuova dirigenza bianconera sta iniziando la fase due del piano di ricostruzione. Dopo aver concluso la parte più delicata e complessa, quella che l’ha vista fronteggiarsi alla giustizia sportiva, è ora di pensare alla rifondazione della squadra. Un processo che non sarà facile dal momento che lo spazio in cui ci si potrà muovere sarà estremamente ristretto. Un quadro in cui la presenza di un direttore dei lavori, in grado di orientare al meglio la campagna acquisti-cessioni diviene indispensabile, soprattutto quando non si hanno fondi a disposizione e dove vendere bene sarà indispensabile per acquistare meglio.

La figura individuata alla Continassa, per svolgere al meglio questa delicata missione, risponde al nome di Cristiano Giuntoli, probabilmente quanto di meglio possa offrire il mercato in quel ruolo. Soltanto che c’è un non trascurabile problema. Il dirigente fiorentino è infatti sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2024. Questa situazione sta rallentando decisamente il suo arrivo a Torino. Ma fino a quando la Juventus attenderà l’arrivo dell’attuale direttore sportivo della società partenopea?

Juventus e Cristiano Giuntoli, la storia infinita con una fine

Non più tardi di qualche giorno fa, il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha di fatto nominato come nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna.

La nomina sul campo, effettuata da Maurizio Scanavino, non esclude l’arrivo di Cristiano Giuntoli. E’ divenuta, però, necessaria dal momento che vi sono valutazioni da fare e decisioni da prendere. Nell’immediato. A Torino sono convinti che l’ancora direttore sportivo del Napoli alla fine arriverà, ma sono anche decisi a mettere una data ultima oltre la quale non si potrà andare. Superata quella data Cristiano Giuntoli e la Juventus si ritroveranno insieme tra un anno. Ma quale potrebbe essere la linea rossa invalicabile fissata dalla Juventus? Il giornalista Luca Momblano, sul canale Juventibus ha dato la sua risposta: il 30 giugno.

Secondo il giornalista è questa la data che non deve essere oltrepassata. Fino a quel momento la Juventus dovrà comunque portare avanti diverse operazioni, partendo dai suoi giocatori che ritornano dai prestiti per arrivare fino alle cessioni che dovranno poi finanziare gli acquisti. I tifosi della Juventus si domandano, preoccupati, se dei dirigenti tecnici come quelli nominati da John Elkann nel momento dell’emergenza legata alle vicende giudiziarie, saranno in grado di operare in un ambito a loro completamente sconosciuto appoggiandosi poi ad un neodirettore sportivo senza la dovuta esperienza a determinati livelli. Non resta che attendere.