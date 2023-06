Zidane al posto di Allegri: l’attesa sta per finire, Elkann show

Zidane al posto di Allegri, ecco quella che potrebbe essere la mossa di Elkann per rinnovare lo staff tecnico della Juventus. Le ultime notizie

Il futuro di Allegri è ancora alla Juventus? Nonostante quelle che sono state le dichiarazioni di Scanavino, che praticamente lo ha confermato sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione, adesso i dubbi ci sono, soprattutto dopo l’offerta che per il tecnico livornese sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita. Un’offerta da 20milioni di euro all’anno, euro più euro meno.

E poi ci sono anche i risultati che mettono con le spalle al muro il tecnico, che da due anni non vince niente. E siccome di ricordi non si può vivere, soprattutto dentro un club come quello piemontese, le valutazioni sono ancora in corso. Di certo, però, al momento, è assai più probabile che Allegri rimanga. Non è dello stesso avviso però l’insider bianconero Enganche che sottolinea come quella di Udine sia stata l’ultima panchina di Max con la Juventus. E si fa inoltre un quadro di quello che potrebbe essere il sostituto. Sì, c’è ancora Zidane in questa lista.

Zidane al posto di Allegri, ecco i movimenti della Juventus

I nomi sono sempre gli stessi, quelli di Palladino, Tudor e Conte, tutta gente che conosce l’ambiente bianconero. E gente, inoltre, che un contatto probabilmente ce lo ha anche avuto. Ma rimane sullo sfondo anche e soprattutto Zinedine Zidane, che dopo la sua esperienza con il Real Madrid è fermo.

“Zinedine Zidane però vuole sapere per quanti anni la Juventus sarà esclusa dalle coppe europee prima di trovare un accordo con i bianconeri. L’agente di Zizou si è già incontrato qualche volta con Elkann stesso per mettere le basi per un possibile accordo”. Queste sono le indicazioni che arrivano dall’insider citato prima. Una situazione quindi che è in continua evoluzione e che potrebbe avere degli scossoni importanti nelle prossime settimane. Sì, Allegri non è sicuro di rimanere, nonostante le ultime voci parlano di un incontro con Manna che in attesa di capire il futuro di Giuntoli – che attende il via libera dal Napoli – sta dirigendo le operazioni di mercato.