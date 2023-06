Accordo con l’UEFA saltato: maxi multa in arrivo per la Juve

Accordo con l’UEFA saltato, nuovi guai per i bianconeri: il massimo organo calcistico europeo pronto a sanzionare la Signora.

Non v’è alcun dubbio sul fatto che la stagione appena terminata sia stata in assoluto una delle più tumultuose e difficili per la Juventus e per i suoi tifosi, non solo per quello che è avvenuto in campo. Non sono arrivati trofei per il secondo anno consecutivo e per una società come quella bianconera, abituata a vincere, è insolito.

Per almeno una stagione la Signora dovrà dimenticarsi la Champions League, che è stata il grande obiettivo dell’ultimo decennio. Era dalla stagione del primo scudetto dell’era Conte (2011-12) che la Juventus non restava fuori dalla manifestazione internazionale più importante. La squadra di Massimiliano Allegri in realtà è arrivata tra le prime quattro ma a poche giornate dalla fine si è ritrovata al settimo posto, in seguito alla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. La sanzione non ha estromesso i bianconeri dall’Europa: il prossimo anno giocheranno la Conference League, terza competizione Uefa per ordine d’importanza. Un anno fa fu la Roma di Mourinho ad aggiudicarsi la prima edizione, quest’anno invece è stato il West Ham a vincerla, spuntandola nella finale con la Fiorentina.

Accordo con l’UEFA saltato, sanzione in arrivo

La partecipazione della Juventus alla Conference League, tuttavia, è ancora tutt’altro che certa. La Uefa infatti sta svolgendo delle indagini parallele a quelle della giustizia sportiva italiana e potrebbe decidere di sanzionare per un anno i bianconeri.

Ma la Juve rischia anche una multa molto salata. Lo ha svelato il giornalista Luca Momblano durante la diretta Twitch odierna di Juventibus. “Mi è stato detto che il settlement agreement con la Uefa è già saltato – ha detto – Ci sono delle violazioni alla fonte che interrompono la validità di questo contratto. Se è così l’ammenda prevista p di 50 milioni. Mettiamo comunque il condizionale”. Il settlement agreement, come ricorda Calcio e Finanza, è stato stipulato tenendo conto dell’impatto della pandemia sulla salute finanziaria dei club per i periodi di rendicontazione terminati nel 2020, 2021 e 2022.