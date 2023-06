Addio Allegri, telefonata Conte-Juventus: “Pronto a tornare”

Addio Allegri: nonostante quello che sono state le parole di Scanavino il futuro di Max è sempre in bilico. E c’è Conte al suo posto

Resta o non resta? La domanda che adesso tutti si fanno è questa: Massimiliano Allegri sarà ancora l’allenatore della Juventus il prossimo anno? Non si sa ancora, perché nonostante quelle che sono state le parole di Scanavino che lo ha confermato, negli ultimi giorni sono saliti i dubbi, soprattutto dopo l’offerta araba che sarebbe stata presentata al livornese.

Insomma, la Juve non ha ancora un allenatore certo per la prossima stagione. Anche se potrebbe anche non essere così, perché qui parliamo sempre di indiscrezioni di mercato, di supposizioni, quello che realmente succede dentro la società, sotto questo aspetto, lo sanno solo le parti interessate. Di certo i nomi che circolano per un dopo Allegri sono tanti e anche importanti: da Tudor a Zidane, passando pure per un esordiente in Serie A come Palladino. E, sullo sfondo, c’è sempre il profilo di Antonio Conte, a spasso da un poco di mesi.

Addio Allegri, c’è stata la telefonata con Conte

“La storia con Allegri non è sicuro che continui: qualche giorno fa c’è stata una telefonata intercorsa tra un allenatore e un dirigente apicale della Juventus. La Juve si è fatta viva, tenendo caldo un nome divisivo: Antonio Conte. Conte verrebbe e il dirigente sarebbe contento se riuscisse a prenderlo. Conte è pronto a tornare alla Juventus e si tiene in caldo la pista”.

Come sono le parole di Antonello Angelini dette a Juventibus. Parole che rendono l’idea dell’incertezza che al momento regna dentro la Vecchia Signora, un’incertezza che non fa bene ad una società che tra meno di un mese inizierà la prossima stagione quella che per motivi che non serve raccontare deve portare ad un rilancio, deve portare a vincere almeno un trofeo. Lo scudetto, ovviamente.