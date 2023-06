Lo prende il Bayern: il colpo alla de Ligt tramortisce la Juventus

Calciomercato Juventus, il club bianconero rischia di perderlo visto l’inserimento del grande club tedesco: tutti i dettagli dell’operazione.

Come comunicano dall’indiscrezione, il Bayern Monaco vorrebbe rinforzarsi con un profilo importante per quanto concerne alla difesa. Si parla di due profili in particolare. Come confermano da ‘Sport1’.

Come scrivono, infatti, l’entourage mercato dei tedeschi starebbe muovendosi affinché si possa chiudere uno dei due difensori: da Kim Min-jae fino a Pau Torres, che era già il piano A dei bianconeri.

Beffa dal Bayern Monaco: Vogliono Pau Torres

Pau Torres del Villareal, un giocatore che affascina molto i bianconeri e che potrebbe essere il perfetto mix di intelligenza tattica e di qualità da affiancare a Bremer, è anche oggetto dei desideri del grande club tedesco.

Pau Torres e il coreano del Napoli sono già gli obiettivi dichiarati di Tuchel. Due top player pronti per fare la differenza, da subito. Difficile, in caso di avanzare nella trattativa, che la Juventus riesca a battere questa insidiosa concorrenza estera. Certamente, per quanto concerne la qualità, Pau Torres è già pronto per fare la differenza ovunque. Staremo dunque a vedere cosa succederà, diversi sono i nomi interessati alla Juventus ma Pau Torres sembrava quello giusto al momento ideale. Attendiamo sviluppi concreti sull’operazione nelle prossime settimane, non appena la sessione estiva del mercato sarà nel pieno dell’attività. La Juventus dovrà trovare una nuova pedina per la difesa dopo che, sicuramente, Bonucci ha già annunciato di volersi ritirare a fine stagione pertanto, oltre al già confermato Bremer, c’è bisogno di un altro giocatore capace di fare la differenza ad alti livelli, nonostante la conferma e la crescita dell’indiscutibile Gatti.