Due in un colpo solo: la Juventus ‘svaligia’ il Real Madrid

La Juventus ne prende due in un colpo solo: assalto in casa Real Madrid da parte dei bianconeri

In casa Juventus ci sono diverse situazioni da risolvere relative alle uscite. Tanti giocatori sono in scadenza o con un solo anno di contratto prima di diventare free agent.

Negli ultimi giorni è cambiata la situazione relativa a Juan Cuadrado. Il colombiano, in scadenza il 30 giugno, sembrava pronto al rinnovo per un’altra stagione. Nelle ultime ore, però, lo scenario si è ribaltato e adesso l’ex Chelsea è pronto a lasciare Torino a parametro zero. Per quanto riguarda Alex Sandro, nonostante sia scattato il rinnovo automatico fino al 2024, la Juventus vuole rescindere il contratto del brasiliano, così da liberarsi di un altro ingaggio pesante. I bianconeri stanno valutando diverse opzioni per le corsie, da Fabiano Parisi dell’Empoli a Emil Holm dello Spezia ma non solo. La società ha affidato momentaneamente il mercato a Giovanni Manna e Francesco Calvo, in attesa che possa sbloccarsi la situazione di Cristiano Giuntoli. Per rinforzare le corsie la Juve sta valutando anche altri nomi dall’estero. In questo senso i bianconeri potrebbero bussare alla porta del Real Madrid, provando il doppio colpo.

Juventus, doppio colpo dal Real Madrid: non solo Lucas Vazquez, anche Odriozola nel mirino

Uno dei possibili colpi della Juventus è Lucas Vazquez, esterno spagnolo del Real Madrid, in scadenza a giugno 2024.

Il classe ’91 spagnolo veste la maglia dei blancos ormai dal 2015 e in queste 8 stagioni ha collezionato una moltitudine di trofei: 4 Champions League, 3 campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, 3 Supercoppa di Spagna, 3 Supercoppa UEFA e 4 Mondiali per club. Un palmares spaventoso, quello dell’esterno ex Espanyol che negli anni si è trasformato in un terzino abile in entrambe le fasi. Perfetto sostituto di Cuadrado per caratteristiche. A un anno di distanza dalla scadenza del suo contratto, il Real Madrid sarebbe disposto a sacrificarlo. La Juventus sta facendo diversi sondaggi e valuterà attentamente tutte le opzioni a disposizione, prima di affondare definitivamente il colpo. Nella giornata di ieri, come riportato da ‘Sky Sport’, i bianconeri hanno fatto una valutazione anche per Alvaro Odriozola, anche lui di proprietà del Real Madrid e anche lui spagnolo ma più giovane rispetto a Vazquez. Il classe ’97 ha già giocato in Serie A, vestendo la maglia della Fiorentina. Di conseguenza la conoscenza del campionato italiano è un fattore importante nella valutazione che farà la Juventus.